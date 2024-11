Real Madrid : Kylian Mbappé sauvé par Vinicius Jr ?

Axel Cornic

Libre avec la fin du contrat qui le liait au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid, où on l’attendait depuis des années. Mais maintenant que la star française est là c’est loin d’être la folie, avec des prestations qui continuent à ne pas totalement satisfaire les observateurs.

A Madrid, on attend toujours le véritable Kylian Mbappé. Depuis son arrivée, l’attaquant de 25 ans semble laisse les supporters du Real Madrid assez perplexe, avec certains qui ont déjà émis quelques doutes concernant l’intérêt de son recrutement. Mais la situation pourrait bien changer dans les prochaines semaines !

Vinicius Jr out trois semaines

Autre grande star de l’attaque madrilène, Vinicius Jr s’est en effet récemment blessé et sera absent pour au moins trois semaines. Son absence devrait logiquement pousser Carlo Ancelotti à revoir sa tactique et Mbappé pourrait donc être replacé sur l’aile gauche, avec Rodrygo, Jude Bellingham, Endrick ou encore Brahim Diaz qui devraient eux prendre l’axe.

« C’est son poste préféré, là où Mbappé se sent le mieux »

Le moins que l’on puisse dire c’est que la pression est désormais sur Kylian Mbappé, surtout avant un match crucial comme celui face à Liverpool, en Ligue des Champions. Dans la célèbre émission El Chiringuito on semble d’ailleurs croire que le Français va devoir saisir cette occasion pour enfin s’installer au Real Madrid. « On verra Mbappé sur la gauche. C’est son poste préféré, là où il se sent le mieux » a déclaré le journaliste Josep Pedrerol.