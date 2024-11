L’ASSE tient son nouveau phénomène ?

Arnaud De Kanel

L'ASSE a frappé un grand coup en annonçant la signature du tout premier contrat professionnel de Djylian N’Guessan. À seulement 16 ans, le jeune attaquant est déjà perçu comme une promesse du football, au point d’avoir attiré l’attention de clubs étrangers. Malgré ces sollicitations, le talent formé à Saint-Étienne a choisi de poursuivre sa progression sous les couleurs vertes, preuve de la confiance mutuelle entre le joueur et son club formateur. Ses statistiques sont folles.

Avec 20 buts inscrits en 20 rencontres, Djylian N’Guessan, 16 ans seulement, a marqué les esprits lors de la dernière saison. Une performance exceptionnelle qui n’a pas échappé à l'ASSE. Ce lundi, le club a officialisé une grande nouvelle : le jeune attaquant vient de signer son premier contrat professionnel, le liant aux Verts jusqu’en juin 2027. Une excellente nouvelle pour le club stéphanois.

N'Guessan était suivi par de nombreux clubs

« La signature professionnelle d'un joueur comme Djylian est une réussite pour tous les rouages du club. À son âge, il montre déjà de belles capacités, même s'il n’est qu'au début de sa carrière et qu'il lui reste encore beaucoup d’étapes à franchir. Il incarne notre projet qui s’appuie sur le Centre de formation pour développer de jeunes talents. Son sens du but lui vaut d’être déjà suivi par de nombreux clubs français ou étrangers, et le fait qu’il choisisse de s’engager avec l’AS Saint-Étienne montre qu’il veut faire partie de notre aventure », a déclaré Loïc Perrin. Lionel Rouxel, qui l'a eu sous ses ordres avec les U17 tricolores, estime que N'Guessan est un mix entre Jonathan David et Hugo Ekitike.

«Hugo Ekitike et Jonathan David, on peut faire un mix des deux»

« On peut le comparer à Ekitike ? Oui, ça peut être comparé. Je suis assez d’accord avec ça. Ekitike est un 2002, Djylian a 6 ans de moins mais leur profil est relativement proche. On peut éventuellement les comparer. Un autre nom me vient en tête, celui d’un attaquant que j’aime bien : le buteur canadien du LOSC Jonathan David. Je pense que Djylian peut rentrer dans ce registre-là. Hugo Ekitike et Jonathan David, on peut faire un mix des deux », a confié Rouxel. Prometteur pour la suite.