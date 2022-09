Foot - OM

Après son clash, Guendouzi lâche ses vérités sur Tudor

Publié le 12 septembre 2022 à 17h10 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2022 à 17h14

Proche de Jorge Sampaoli la saison dernière, Mattéo Guendouzi a mal supporté le départ du technicien argentin. A tel point qu'il aurait envisagé à quitter l'OM lors du dernier mercato estival. Arrivé à Marseille pour remplacer le coach, Igor Tudor a rencontré quelques difficultés à diffuser ses idées. Mais Guendouzi l'assure, les principes de jeu ont été adoptés.

L'arrivée d'Igor Tudor n'a pas fait l'unanimité au sein de l'OM. Des tensions sont apparus durant le mois d'août avec certains éléments. Mattéo Guendouzi faisait partie des joueurs, qui s'étaient brouillés avec le technicien croate. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain a livré ses vérités sur sa relation avec Tudor.



« Il a fallu un temps d'adaptation »

Mattéo Guendouzi estime qu'il a fallu du temps pour assimiler les nouveau principes de jeu. Mais aujourd'hui, la relation entre le groupe de l'OM et Tudor serait bonne. « Les matchs de préparation ont été un peu difficiles, avec un nouveau coach. Il a fallu un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, on est tous épanouis » assure-t-il.

« On a très bien assimilé les principes de jeu »