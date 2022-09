Foot - OM

OM : Guendouzi monte au créneau après une décision de Tudor

Ce samedi, l’OM recevait Lille dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Une rencontre conclue par une victoire 2-1 pour les Marseillais. Mais le match a notamment été marqué par la sortie très rapide de Leonardo Balerdi. En zone mixte, Matteo Guendouzi s’était exprimé à ce sujet et il a tenu à apporter son soutien à l'Argentin

Victorieux 2-1 ce samedi face à Lille, l’OM est revenu coller le PSG au classement. Une rencontre notamment marquée par la sortie à la demi-heure de jeu de Leonardo Balerdi. Un choix fort de la part d'Igor Tudor qui s’était expliqué à ce sujet à la fin de la rencontre. Matteo Guendouzi a lui aussi pris la parole et il a voulu défendre son coéquipier.

« Léo c’est un mec avec une superbe mentalité »

En zone mixte après la rencontre face à Lille, Matteo Guendouzi s’est exprimé sur la sortie prématurée de son coéquipier, Leonardo Balerdi. « On sait tous que c’est un moment difficile de sortir très tôt dans le match, mais Léo c’est un mec avec une superbe mentalité, c’est un mec très costaud. Donc voilà je sais que ce n'est pas facile pour lui, il va retravailler dur à l’entraînement. »

« On a totalement confiance en lui »