Foot - OM

OM : La grande annonce de Tudor sur Payet

Publié le 11 septembre 2022 à 09h10 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant deux matchs que Dimitri Payet n’a plus joué avec l’OM. Resté sur le banc contre Tottenham, le numéro 10 marseillais n’est également pas entré en jeu contre le LOSC. Forcément, cela interpelle. Et après la rencontre, Igor Tudor a mis les choses au point, faisant au passage une grande annonce pour Payet.

Depuis le début de la saison, le cas Dimitri Payet n’en finit plus de faire faire. En effet, à l’OM, Igor Tudor n’hésite pas à se priver de son numéro 10, l’alignant le plus souvent sur le banc de touche au coup d’envoi. Pire encore, Payet ne joue pas certains matchs. Cela a été le cas face à Tottenham en Ligue des Champions et cela s’est reproduit ce samedi lors de la rencontre de Ligue 1 face au LOSC.

OM : Les vérités d’Igor Tudor sur sa gestion de Dimitri Payet https://t.co/FvPRMqjgkk pic.twitter.com/SvBhUjoFjL — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important »

Et après la rencontre face au LOSC, au moment de se justifier pour Dimitri Payet, Igor Tudor a notamment expliqué : « Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi. (…) C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement ».

« Il commencera le prochain match de Ligue des Champions »