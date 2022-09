Foot - OM

OM : Après Sampaoli, Tudor est aussi sous le charme

Publié le 10 septembre 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM a donc dû changer d’entraîneur. En effet, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte et pour le remplacer, Pablo Longoria a été chercher Igor Tudor. De quoi alors redistribuer les cartes au sein du club phocéen pour plusieurs joueurs. En revanche, pour Valentin Rongier, la tendance est la même : il est toujours le chouchou.

Arrivé du FC Nantes à l’OM, Valentin Rongier était censé apporter un plus au milieu de terrain. Mais sous les ordres de Jorge Sampaoli, la saison dernière, c’est à un autre poste que le joueur de 27 ans a fait forte impression. En effet, dans le schéma hybride de l’Argentin, Rongier a rendu de très grands services en tant qu’arrière droit. L’ancien Nantais était ainsi devenu l’un des hommes forts de Sampaoli et c’est à nouveau le cas avec Igor Tudor.

« Rongier me donne tout »

Suite à l’arrivée d’Igor Tudor, Valentin Rongier a été repositionné au milieu de terrain. Capitaine de l’OM en l’absence de Dimitri Payet, il continue d’être l’un des patrons. Et le nouvel entraîneur du club phocéen est lui aussi sous le charme. En conférence de presse, Tudor a déclaré sa flamme à Rongier, confiant : « Rongier me donne tout. Il est intelligent, il a de la course. Il est sous-estimé par les médias et le public, c'est vraiment un joueur fantastique ».

« Le travail paye »