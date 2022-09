Foot - OM

OM : Après la polémique en Ligue des champions, l'OM répond

Publié le 8 septembre 2022 à 17h45 par La rédaction

Alors que l’OM faisait son retour en Ligue des champions mercredi soir sur la pelouse de Tottenham (2-0), des incidents impliquant des supporters marseillais ont eu lieu en marge de la rencontre. Des événements que le club a forcément condamnés, tout en indiquant tout de même que ses fans ont été la cible de jets de projectiles pendant la rencontre.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille faisait son grand retour en Ligue des champions. L’OM s’est incliné sur la pelouse de Tottenham, après une première période réussie, mais l’expulsion de Chancel Mbemba en début de deuxième mi-temps a tout changé. Malheureusement, ce sont des événements extra-sportifs qui font beaucoup parler au lendemain de cette rencontre.

Cinq supporters de l’OM arrêtés

Des débordements ont eu lieu à l’issue du match et cinq supporters de l’OM ont été arrêtés mercredi soir. « Les arrestations concernaient diverses infractions, notamment les armes offensives, la bagarre, l'ivresse, le désordre et la drogue, toutes les personnes arrêtées seraient des supporters de l'équipe visiteuse », indique The Athletic .

L’OM réagit aux incidents