Foot - OM

Après son clash avec Tudor, Guendouzi a eu très chaud

Publié le 10 septembre 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

Cet été, le vestiaire de l'OM a eu du mal à assimiler le changement d'entraîneurs. Il faut dire que plusieurs joueurs étaient très attachés à Jorge Sampaoli, à l'image de Mattéo Guendouzi qui a eu du mal à ses débuts avec Igor Tudor. Et cela aurait pu mal tourner.

Malgré une saison aboutie conclue avec une deuxième en Ligue 1 et donc une qualification pour la Ligue des champions, Jorge Sampaoli a quitté l'OM, poussant Pablo Longoria à dénicher un nouveau coach. Et rapidement, le président marseillais s'est tourné vers Igor Tudor, qui était libre depuis son départ de l'Hellas Vérone. Et les débuts du technicien croate n'ont pas été de tout repos.

OM : Clash, Guendouzi... Igor Tudor lâche ses vérités https://t.co/6LpIVzU3Xe pic.twitter.com/hR0b84z0gI — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Tudor ne voulait pas titulariser Guendouzi après leur clash

En effet, plusieurs joueurs ont eu du mal à assimiler la méthode Tudor, à l'image de Mattéo Guendouzi qui n'avait pas manqué d'afficher sa colère au moment de son remplacement lors du match amical contre l'AC Milan. Le ton était monté entre les deux hommes, au point qu'Igor Tudor ait envisagé de laisser Mattéo Guendouzi sur le banc pour la première journée de Ligue 1 comme le raconte L'EQUIPE . Mais compte tenu de la suspension de Pape Gueye, l'international français a finalement débuté la rencontre.

«C'est normal d'avoir envie de jouer et d'avoir de la frustration»