La panique monte, Tudor envoie un message aux supporters

12 septembre 2022

Après sa défaite contre Tottenham, l’OM reçoit Francfort pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Classé à très haut risque, ce match pourrait ressembler au Nice-Cologne de la semaine dernière. Présents en conférence de presse ce lundi, Igor Tudor et Mattéo Guendouzi ont envoyé un message à leurs supporters.

Au-delà de l’enjeu sportif capital, cet OM-Francfort est un match à très haut risque. Classé au niveau 5/5 par l’UEFA, les autorités phocéennes craignent de nombreux débordements. Même si les supporters allemands ne devraient avoir que 2 500 places, près de 9 000 personnes pourraient débarquer à Marseille, même si elles n’ont pas de billet.

Igor Tudor annonce la couleur

Après le fiasco du match entre Nice et Cologne la semaine dernière, l’OM est sur le qui-vive. Présent en conférence de presse ce lundi, Igor Tudor a envoyé un message aux supporters de l’OM : « J’invite vraiment les supporters à ce que ce soit une fête du football, un exemple de soutien, a lâché le coach croate en conférence de presse. C’est important parce que ce match sera suivi à travers le monde, pas seulement en France. Il faut vraiment que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer qu’ils sont de bons supporters. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. Je suis sûr que tout se passera bien. J’espère que ce sera une belle fête pour les familles, le public en général, et surtout qu’on pourra obtenir un bon résultat ».

𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐃'𝐀𝐅𝐅𝐋𝐔𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄́𝐄𝐍𝐍𝐄Face à Francfort, l'OM connaîtra son record d'affluence européenne (de loin) et potentiellement la 5eme meilleure affluence de son histoire 😳+ 64 600 spectateurs selon @DROlT_AU_BUT #TeamOM pic.twitter.com/Acstkfwslx — OM BILLETS 🎟️ (@biloEntraide) September 12, 2022

