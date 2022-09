Foot - OM

OM : Les mots forts d'Igor Tudor après cette terrible décision

Publié le 12 septembre 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Alors que la mise à l'écart de Dimitri Payet occupait l'esprit des journalistes, un nouveau sujet de discussion est apparu samedi. Lors de la rencontre face au LOSC, Igor Tudor a sorti Leonardo Balerdi du terrain juste avant la demi-heure de jeu. Sorti sous les sifflets, le défenseur n'avait pas caché sa frustration. Ce lundi, il est revenu sur cette décision.

Les choix d'Igor Tudor depuis le début de la saison sont énormément discutés. Arrivé à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, le technicien croate est arrivé avec son fort tempérament et ses idées, qui bousculent les habitudes. Certains cadres de l'effectif ont été mis de côté en ce début de saison à l'instar de Dimitri Payet. Dernièrement touché au mollet, l'international français est resté sur le banc des remplaçants lors des rencontres face à Tottenham et au LOSC. Afin d'éteindre la polémique, Tudor a assuré que le joueur disputerait le match de Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort. Mais voilà qu'un autre incendie se déclare à l'OM.

Tudor sort Balerdi prématurément face au LOSC

Samedi dernier, lors de la rencontre face au LOSC, Igor Tudor a surpris en sortant Leonardo Balerdi dès la demi-heure de jeu, alors que l'OM venait tout juste de revenir au score grâce à Alexis Sanchez (victoire 2-1 de l'OM). Sorti sous les sifflets du Vélodrome, le défenseur argentin n'avait pas caché sa frustration sur le banc des remplaçants. Au micro de Canal +, Igor Tudor avait justifié cette décision.

« J’ai dû faire quelque chose que je n’aime pas faire… »

« J’ai dû faire quelque chose que je n’aime pas faire… Je n’aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n’est pas parce qu’il a mal joué que je l’ai remplacé, mais parce que je trouvais que l’arbitre avait un peu le carton facile. Je ne voulais pas qu’il risque d’en prendre un autre. Je n’ai pas aimé le fait qu’il soit sifflé, ce n’est pas beau de siffler ses propres joueurs. Surtout que c’es un bon gars, un bon joueur, il donne toujours le maximum » avait confié l'entraîneur de l'OM.

« Je m’attends à un accueil positif de la part du public »