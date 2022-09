Foot - Mercato - OM

OM : Coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Payet ?

Publié le 12 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Désormais cantonné à un rôle de remplaçant de luxe à l’OM depuis la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur, Dimitri Payet a donc totalement changé de statut. Une évolution qui pourrait donc logiquement, à la longue, finir par l’inciter à changer d’air avant la fin de sa carrière.

Interrogé en conférence de presse la semaine passée, Dimitri Payet (35 ans) avait fait une annonce claire au sujet de son avenir à l’OM : « Depuis que j’ai quitté West Ham, je n’ai pas bougé et je ne compte pas bouger », a clairement indiqué l’international français, qui n’envisage donc aucunement de quitter l’OM avec un contrat qui court jusqu’en 2024 et une offre de reconversion déjà sur la table et formulée par l’ancienne direction, avec Jacques-Henri Eyraud. Mais le contexte a bien changé depuis quelques mois pour Payet.

Payet, remplaçant de luxe à l’OM

Le numéro 10 de l’OM était une nouvelle fois remplaçant samedi au moment d’aller défier le LOSC (victoire 2-1), n'ayant même pas eu droit à la moindre minute de jeu dans cette rencontre. Et son entraîneur Igor Tudor s’en est expliqué en conférence de presse d’après-match : « C’est la question joker sur Payet, comme à chaque conférence… Qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours la même. Ça devient un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué. Dimitri Payet, je le vois dans un bon moment. Il se sent bien, comme Gerson et toute l’équipe », a expliqué l’entraîneur de l’OM.

« J’ai parlé avec lui »

Tudor assure qu’il n’y a aucun problème avec Dimitri Payet, et qu’il applique simplement un turn-over classique à l’OM : « Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi. (…) C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement », poursuit Tudor.

Un avenir qui pose question

Toutefois, difficile de ne pas imaginer que cette situation finisse, à la longue, par lasser Dimitri Payet qui était pourtant un élément majeur du projet McCourt depuis son retour à l’OM en janvier 2017, pour 30M€. Et en dépit des explications apportés par son entraîneur, l’international français pourrait donc être amené à se poser des questions, d’autant qu’il a été annoncé ces derniers mois que Pablo Longoria avait envisagé de vendre Payet pour dégraisser son effectif. Affaire à suivre.