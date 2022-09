Foot - Mercato - OM

Mercato : Annoncé comme un crack à l’OM, il s’est perdu au LOSC

Publié le 11 septembre 2022 à 12h45 par Axel Cornic

A seulement 20 ans, Isaac Lihadji se retrouve déjà à un stade extrêmement délicat de sa carrière. Alors qu’il avait voulu quitter l’Olympique de Marseille pour franchir un palier, il a opté pour le LOSC où il n’a jamais su s’imposer et où il est désormais considéré comme un véritable poids, avec le président Olivier Létang qui n’a pas hésité à le tacler à la fin du mercato.

A quoi joue Isaac Lihadji ? Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas au football depuis le début de la saison, puisqu’il aux abonnés absents du côté du LOSC. Ce samedi, face à son club formateur de l’OM, il n’a même pas été convoqué par Paulo Fonseca.

Où est passé Isaac Lihadji ?

La Provence n’est pas passée à côté de l’occasion et a fait le point sur celui qui était annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OM. Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Isaac Lihadji a refusé les différentes offres arrivées pour lui et se retrouve désormais dans l’impasse, avec les Lillois qui ne comptent définitivement pas sur lui.

« Isaac, son avenir n'est pas au LOSC »