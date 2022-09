Foot - Mercato

Mercato : Un ancien crack de l’OM se fait détruire en public

Publié le 3 septembre 2022 à 22h45 par La rédaction

Courtisé par le FC Lorient dans les dernières heures du mercato, Isaac Lihadji a finalement refusé l’offre, préférant rester du côté de Lille. Une décision qui a provoqué la colère d’Olivier Létang. Alors que de nombreuses possibilités s’offraient à l’ancien joueur de l’OM, le président lillois ne s’est pas retenu pour tacler le joueur publiquement. Il accuse même le joueur d’avoir fait exprès de refuser toutes ces opportunités.

Alors que le LOSC ne compte plus du tout sur Isaac Lihadji, l’ancien joueur de l’OM est finalement resté du côté de Lille. Pour autant l’ailier avait de nombreuses opportunités de quitter le Nord, mais le natif de Marseille a préféré toutes les rejeter... une décision qui a provoqué la colère de son président, Olivier Létang.

«Isaac, son avenir n'est pas au LOSC »

Ce samedi, durant un point presse pour évoquer la fin du mercato, Olivier Létang a évoqué le cas d’Isaac Lihadji et a bien fait comprendre son mécontentement. «Isaac, son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions.»

« Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités »