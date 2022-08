Foot - LOSC

Létang a pris une grande décision pour cette polémique en interne

22 août 2022

La veille du choc face au PSG, Mohamed Bayo est sorti en boîte de nuit et a donc été écarté du groupe pour la rencontre. Cet incident a créé une nouvelle polémique en interne au LOSC. Et ce lundi, les sanctions sont tombées. La direction du club lillois s’est montrée très ferme avec des punitions assez conséquentes.

Alors que le LOSC vit un début de saison assez paisible, un événement en interne est venu plomber l’ambiance dans le vestiaire. Recruté cet été, Mohamed Bayo est assez discret sur le terrain. Mais en-dehors, l’attaquant de 24 ans s’est fait remarquer dernièrement. L’ancien Clermontois a été écarté du groupe pour la rencontre face au PSG ce dimanche après une sortie en boite de nuit la veille du match selon L’Equipe . Alors que Rémy Cabella a essayé de défendre son coéquipier sur les réseaux sociaux, le président du LOSC est aussi monté au créneau même s’il s’est montré plus ferme.

«C’est un manque de respect vis à vis du club»

« Je l’ai appris très tard mais à partir du moment où j’ai eu l’information, j’ai discuté avec le coach et on a pris la décision de le sortir du groupe. C’est un manque de respect vis à vis du club, de ses partenaires, du staff et des supporters. La décision a été prise très rapidement. On va gérer ça dès demain matin en interne » expliquait alors Olivier Létang au micro de Prime Video avant le choc face au PSG ce dimanche.

🔴 Mohamed Bayo a été reçu par la direction du LOSC cet après-midi. Après avoir présenté une nouvelle fois ses excuses, le joueur lillois a été sanctionné d’une très forte amende. Mohamed Bayo est également mis à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. #LOSC — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 22, 2022

Bayo est écarté du groupe jusqu'à nouvel ordre

Mohamed Bayo serait désormais fixé. Comme le rapporte le journaliste Saber Desfarges, l’attaquant de 24 ans a été reçu par la direction du LOSC ce lundi après-midi. L’ancien Clermontois aurait une nouvelle fois présenté ses excuses et aurait été sanctionné d’une très grosse amende. Dans le même temps, Mohamed Bayo aurait été mis à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre. Le LOSC devrait pour le moment se passer de ses services pour le déplacement à Ajaccio ce vendredi. Affaire à suivre...