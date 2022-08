Foot - LOSC

Avant le PSG, Létang monte au créneau sur la polémique en interne

Publié le 21 août 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 21 août 2022 à 20h35

Alors que le LOSC affronte le PSG ce dimanche, Mohamed Bayo a été écarté du groupe de Paulo Fonseca en raison d’une virée nocturne en discothèque. Soutenu par Rémy Cabella, l’attaquant lillois a reçu un message très fort d’Olivier Létang qui a montré tout son agacement suite à cette polémique.

Il y a un an, le LOSC vivait un été agité avec le départ de Christophe Galtier. Jocelyn Gourvennec a pris sa place et a vécu une saison très difficile, à tel point qu’il a été démis de ses fonctions dès la fin de l’exercice. Sans qualification en Coupe d’Europe, le LOSC a donc dû revoir tous ses plans cet été, à commencer par le choix de son coach. Finalement, c’est Paulo Fonseca qui a été choisi par les dirigeants lillois.

Début de saison convaincant pour le LOSC

Et pour le moment, le début de saison se passe plutôt bien. Après deux rencontres, le LOSC a déjà quatre points. Une entame satisfaisante, surtout que le jeu proposé est plutôt plaisant et que les recrues se montrent, à l’image de Rémy Cabella. En revanche, Mohamed Bayo est plus discret. Après deux matchs, l’ancien buteur de Clermont n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1.

Mohamed Bayo écarté du groupe contre le PSG

Pire, Mohamed Bayo vient de plomber le LOSC. A en croire les informations du journal L’Equipe , l’attaquant aurait été écarté du groupe par Olivier Létang après une sortie en boîte de nuit ce samedi. Juste avant le duel face au PSG, Mohamed Bayo n’a pas mis le LOSC dans la meilleure des postures. Dans la foulée, c’est Rémy Cabella qui a publié un message sur Instagram pour défendre son coéquipier : « Supporters Lillois… Momo a fait une erreur il en est conscient... Tout le monde peut faire des erreurs, on est humains mais que ça n'arrive qu'une seule fois !! Donnez lui une chance, et c'est à lui maintenant de répondre sur le terrain. Allez le LOSC ».

Olivier Létang sur @PVSportFR : "On a décidé de sortir le joueur (M.Bayo) du groupe dès qu'on a eu l'information car c'est un manque de respect vis-à-vis du club et de nos supporters. La décision a été très prise rapidement. On va gérer ça demain matin, en interne, dans le club." pic.twitter.com/AtnIXvE7Ms — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) August 21, 2022

« Tout le monde peut faire une erreur, pas deux »