LOSC : Avant le PSG, un clash éclate en interne avec un cadre

Après deux rencontres de Ligue 1, le LOSC compte déjà quatre points. Des débuts satisfaisants pour Paulo Fonseca. Cependant, avant d’affronter le PSG, Olivier Létang, le président lillois, aurait décidé de mettre à l’écart Mohamed Bayo en raison d’une sortie en boîte de nuit ce samedi.

Après un début de saison plutôt convaincant, le LOSC se présente en confiance face au PSG qui déroule déjà. Pour ses premiers pas sur le banc lillois, Paulo Fonseca montre de très belles choses. 4 points en 2 rencontres et une idée de jeu qui se traduit déjà sur le terrain. Mais contre le PSG, la donne ne sera pas la même.

Surtout qu’en interne, le LOSC vit une petite crise. Au-delà du transfert de Ludovic Blas qui met du temps à se décanter, c’est la situation de Mohamed Bayo qui fait parler. D’après les informations du journal L’Equipe , l’attaquant du LOSC aurait été écarté du groupe qui affrontera le PSG par Olivier Létang.

💬 Mohamed Bayo en juillet dans les colonnes de @lequipe :« À 23 ans, tu as envie de t’amuser. Mais il y a des limites. Si vous croyez qu’on peut mettre 14 buts en L1 et sortir tous les soirs… À Lille, je vais me découvrir. Je dois travailler pour atteindre mes objectifs. » pic.twitter.com/mSfjZZiaiL