Foot - Mercato - OM

OM : Transfert, Tudor… Guendouzi vide son sac

Publié le 12 septembre 2022 à 20h30 par La rédaction

Arrivé de façon définitive cet été en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi poursuit ses bonnes prestations avec l’Olympique de Marseille. En effet, le milieu de terrain français semble s’être bien adapté à l’arrivée du nouveau coach Igor Tudor. Entre changements, transfert et nouveau poste, Guendouzi se livre et vide son sac.

Mattéo Guendouzi n’a pas la langue dans sa poche. Le milieu de terrain français est très apprécié par les supporters de l’OM pour son caractère, et semble avoir également convaincu les dirigeants, puisque ces derniers ont décidé de l’acheter de façon définitive cet été et de l'accueillir en provenance d’Arsenal.

Transferts - OM : Les vérités de Guendouzi sur le mercato de Longoria https://t.co/K6ffjgcjEo pic.twitter.com/mkHaMg5NaA — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Tout ce qui m’arrive, je le mérite »

En conférence de presse avant le match de l’OM face à l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi a évoqué sa signature définitive au sein du club phocéen. « Tout ce qui m’arrive, je le mérite. Je travaille depuis longtemps pour avoir ces récompenses-là. J’ai fait un très bon choix en venant à l’OM. Je suis très heureux et très épanoui ici. J’espère que ça va continuer. Ça va passer par le travail et la confiance avec toutes les personnes au club » a-t-il admis.

« Aujourd’hui, on est tous épanouis »

Avec l'arrivée d'Igor Tudor, beaucoup s’attendaient à un temps d’adaptation pour l’OM avec un nouveau style de jeu. Une tendance confirmée par Mattéo Guendouzi, dont les relations avec son entraîneur étaient tendues lors du mois d'août : « Les matchs de préparation ont été un peu difficiles, avec un nouveau coach. Il a fallu un temps d'adaptation. Mais aujourd'hui, on est tous épanouis. On a de bons résultats mais il y a aussi la manière. C'est un jeu vertical, avec beaucoup d'intensité. On est en nette progression. On a très bien assimilé les principes de jeu. On est confiants, en amélioration constante ».

« C’est une position dans laquelle j’apprends »