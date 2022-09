Foot - Mercato - OM

OM : Révélations sur le mercato hivernal de Bamba Dieng

Bamba Dieng est donc toujours un joueur de l’OM. Cela était loin d’être évident il y a quelques semaines de cela, mais le Sénégalais n’a finalement pas quitté le club phocéen. De retour au sein de l’effectif d’Igor Tudor, l’attaquant va devoir se battre pour avoir du temps de jeu. Avant de quitter finalement l’OM en janvier ? Des précisions ont été apportées sur le sujet.

Le feuilleton Bamba Dieng a fait énormément lors du dernier mercato estival, surtout le 1er septembre. En effet, un temps annoncé à Lorient, puis à Leeds, l’attaquant de l’OM avait finalement choisi de rejoindre l’OGC Nice. Le transfert a toutefois capoté à cause de la visite médicale. Bamba Dieng est donc revenu à l’OM et maintenant, la question est de savoir quel sera son avenir.

Ayant réintégré l’effectif d’Igor Tudor, Bamba Dieng peut toutefois encore quitter l’OM en tant que joker pour rejoindre un club de Ligue 1. Cela ne devrait pas arriver puisqu’aucun club ne serait intéressé par l’attaquant phocéen selon les informations de Jonas Hen Shrag.

Dieng latest. No recent contacts with OGC Nice (nor any French club) to explore Ligue 1 ‘joker’ rule. At this moment, Leeds aren’t in contact with Bamba’s representatives about a possible January move. Omitted from Marseilles’ UCL squad, Dieng still hopes to get Ligue 1 game time