PSG : Messi, Ronaldo… La guerre continue !

Publié le 16 septembre 2022 à 03h15 par Arthur Montagne

Rivaux de toujours, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont sur le déclin depuis plusieurs saisons et affolent de moins en moins les statistiques. Cependant, les deux légendes continuent de posséder de nombreux records et le numéro 30 du PSG a réveillé la rivalité avec le Portugais.

Depuis près de 15 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi affolent les compteurs et se livrent une énorme bataille pour le titre honorifique de meilleur joueur de l'histoire du football. Les deux attaquants ont ainsi empilé les buts et se sont partagés de nombreux records. Mais alors qu'ils semblaient sur le déclin, Lionel Messi a relancé cette rivalité en battant un nouveau record.

Messi bat un record de Ronaldo...

En effet, Lionel Messi a trouvé une nouvelle victime en Ligue des champions à savoir le Maccabi Haïfa. C'était effectivement la première fois que l'Argentin trouvait le chemin des filets face à l'équipe israélienne. Au total, c'est donc un 39e club qui subit le talent du numéro 30 du PSG, ce qui lui permet de battre le record de Cristiano Ronaldo qui avait marqué contre 38 équipes différentes en Ligue des champions.

... mais reste loin du nombre de buts en C1 !

Néanmoins, Cristiano Ronaldo conserve le record le plus important, à savoir celui du nombre de buts en Ligue des champions. Avec 141 réalisations, le Portugais possède une jolie marge sur Lionel Messi qui a inscrit son 126e but en C1 mercredi soir contre le Maccabi Haïfa (3-1). Il pointe donc à 15 longueurs de Cristiano Ronaldo, qui doit se contenter de la Ligue Europa cette saison.