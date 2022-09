Foot - PSG

PSG : Neymar n’a pas digéré, il n’hésite pas à clasher

Publié le 16 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Buteur mercredi soir lors du match de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa, Neymar a ensuite reçu un carton jaune à cause de sa célébration. Une décision arbitrale que l’attaquant brésilien a fermement contesté après la rencontre, et il n’a pas hésité à hausser le ton pour se faire entendre.

Neymar a vécu un épisode similaire à Edinson Cavani, en 2014, lors d’un match de Ligue 1 contre le RC Lens ! L’attaquant brésilien a reçu un carton jaune mardi soir à l’occasion du déplacement du PSG en Ligue des Champions sur la pelouse du Maccabi Haïfa (victoire 3-1), simplement à cause de sa célébration qui a été jugée provocatrice envers les supporters adverses de la part de l’arbitre de la rencontre.

Mercato - PSG : Après un été agité, Neymar prend sa revanche sur Campos et Al-Khelaïfi https://t.co/qMH4sYpIHp pic.twitter.com/JN1Aqy4vRk — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Manque de respect total »

Après le match, via un post Instagram, Neymar a poussé un coup de gueule sur cette décision et n’a pas hésité à clasher l’arbitre pour son carton : « Manque de respect total pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. Je prends le jaune pour n’avoir tout simplement rien fait. Et l’arbitre ? Il ne dit même pas qu’il s’est trompé. C’est un grand manque de respect », a lâché le numéro 10 du PSG, visiblement remonté par cette décision arbitrale à son encontre.

Galtier au soutien