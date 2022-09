Foot - PSG

La polémique Mbappé relancée par des révélations troublantes

Publié le 20 septembre 2022 à 15h30 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a menacé la Fédération Française de Football de ne pas participer à la séance photo qui est prévue ce mardi, cette dernière a fini par céder aux demandes de l’attaquant du PSG. Et Daniel Riolo a relancé la polémique dans l’After Foot, avec de nouvelles révélations à ce sujet.

Il aura gagné son bras de fer avec la Fédération Française de Football. Kylian Mbappé avait initialement décidé de boycotter la séance photo prévue ce mardi avec l’Équipe de France, refusant de mélanger son image à certains partenaires commerciaux des Bleus. Très rapidement, la FFF a finalement annoncé dans un communiqué que la « convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection » allait être revue très rapidement. Mais ce lundi, Daniel Riolo a relancé la polémique avec des révélations assez troublantes.

Daniel Riolo sur le conflit Mbappé/FFF : "Ça fait des mois qu'il demande à être reçu par la FFF. Et plein de joueurs sont d'accord avec lui. Et il a fallu qu'il boycotte une séance photo pour qu'ils acceptent de discuter. Mais c'est EUX qui sont complètement nuls, pas Mbappé !" pic.twitter.com/7UMTafuLfA — After Foot RMC (@AfterRMC) September 19, 2022

L’affaire dure depuis quelques années

Dans l’ After Foot sur RMC , le chroniqueur est revenu sur la polémique entre Kylian Mbappé et la FFF. Il explique que ce problème n’existe pas depuis mars dernier mais plutôt depuis l’Euro. « Vous pouvez imaginer qu’ils te mettent en ouverture de magasin, pour que ça encourage les gamins à rentrer. Est-ce que Intermarché est fondé à utiliser l’image de Kylian Mbappé après l’Euro avec un message ‘Bon bah maintenant on a perdu, on rentre à la maison.’ ? Où en gros, il porte le poids de la défaite et il se tape la honte parce qu'il y a un message ironique. »

«Mbappé n’était pas content »

Daniel Riolo précise donc que le message d’Intermarché n’était pas passé du côté de Kylian Mbappé, qui avait vécu l’élimination à l’Euro comme une forme de déchirure. « Intermarché a décidé de faire ça, Mbappé n’était pas content. Déjà que lui a un peu vécu comme une forme de déchirure le fait quand il a loupé le penalty, tout lui est retombé sur la gueule à lui personnellement, il y a eu des disputes en tribunes, ça c’est juste un exemple. »

« Ça fait des mois qu'il demande à être reçu par la FFF »