PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Riolo charge les stars du projet QSI

Publié le 19 septembre 2022 à 23h10 par La rédaction

Présent dans l'After Foot sur RMC pour débriefer la rencontre en l'OL et le PSG ce dimanche, Daniel Riolo a une nouvelle fois vivement critiqué le trio offensif parisien. Selon lui, le PSG ne sera pas performant tant que Neymar et Lionel Messi seront titulaires dans l'équipe de Christophe Galtier.

Le PSG a difficilement disposé de l'OL ce dimanche (0-1). Malgré cela, l'équipe de Christophe Galtier reste invaincue et mène a danse en Ligue 1. Pour autant, Daniel Riolo s'est montré très critique envers les compères de Kylian Mbappé, en attaque. Il pointe du doigt l'attitude de Neymar et Lionel Messi.

« Mbappé doit jouer sans Neymar et Messi »

Daniel Riolo est formel, Kylian Mbappé est à son meilleur niveau lorsque Messi et Neymar ne sont pas là. Pour lui, le PSG doit lui donner les pleins pouvoirs. « L'an dernier Mbappé tenait l'équipe tout seul, les autres étaient des cadavres ambulants. Je pense de toute façon que pour être excellent, Mbappé doit jouer sans Neymar et Messi. Si le PSG décide que c'est lui le patron, comme ils l'ont fait pour le prolonger, ils doivent construire l'équipe pour lui et enlever les deux autres » lâche le journaliste de RMC .

« Cette équipe serait plus performante sans Messi et Neymar »