Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé détrône enfin Cristiano Ronaldo et Messi

Publié le 19 septembre 2022 à 13h00 par La rédaction

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG avait fait grand bruit il y a quelques semaines. Outre l’aspect sportif d’un tel coup, l’aspect financier a été scruté de très près. Et avec son nouveau salaire suite à sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé a enfin réussi à détrôner les deux superstars que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le 10 Sport vous propose un tour d’horizon des joueurs les mieux payés dans le football en 2022.

1 - Kylian Mbappé, 125M€

C’est enfin arrivé : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne sont plus les deux joueurs les mieux payés sur la planète football. En 2022, ils sont dépassés par un certain Kylian Mbappé. Depuis sa prolongation de contrat au PSG il y a quelques mois, l’international français se retrouve avec 125M€ de salaire, d’après une étude réalisée par Sportico . Dans cette somme, 105M€ correspondent à son salaire au PSG, tandis que les 20M€ restants proviennent des différents contrats de l’international français avec de grandes marques.

Équipe de France : Mbappé réclame une révolution, Le Graët lui lâche une terrible réponse https://t.co/BNnS7AGgW3 pic.twitter.com/Etfkcg4DGe — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

2 - Cristiano Ronaldo, 113M€

La deuxième place de ce classement est désormais occupée par Cristiano Ronaldo. L’international portugais touche 12M€ de moins que Kylian Mbappé sur l’année 2022. En effet, son salaire à Manchester United est de 53M€, tandis qu’il touche 60M€ via les contrats avec les marques. Il devient donc le 2e footballeur le mieux payé de la planète, mais celui qui touche le plus via les marques.

3 - Lionel Messi, 110M€

Sur la dernière marche du podium se trouve donc Lionel Messi. Le coéquipier de Kylian Mbappé au PSG toucherait en effet 62M€ de salaire au sein du PSG, et donc 48M€ via les contrats avec les marques. Malgré son statut et son dernier Ballon d’Or remporté en 2021, Lionel Messi n’est donc pas le joueur le mieux payé de la planète.

4 - Neymar, 91M€

Le PSG paye bien ses stars, ce n’est pas un secret. Et le positionnement de Neymar dans ce classement vient confirmer ce fait. Au pied du podium, le Brésilien touchera, en 2022, 91M€. Le PSG lui verse un salaire de 56M€, couplé à des revenus auxiliaires de 35M€. Il est le dernier joueur du PSG dans le top 10 des joueurs les mieux payés de la planète.