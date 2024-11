De Zerbi : Ce joueur de l’OM qui l’a rendu fou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, l’OM s’est incliné à domicile face à l’AJ Auxerre (1-3). Une défaite lors de laquelle certains Marseillais sont complètement passés à côté. C’est notamment le cas de Lilian Brassier, fautif sur le premier but de l’AJA. Et visiblement, la performance du défenseur olympien n’a clairement pas plu à Roberto De Zerbi.

Recruté cet été par l’OM en provenance de Brest, Lilian Brassier a du mal à convaincre jusqu’à présent. Et face à Auxerre, le Marseillais n’a clairement pas gagné des points. En effet, auteur d’une grosse erreur de jugement, Brassier a été fautif sur l’ouverture du score de l’AJA. Roberto De Zerbi l’avait d’ailleurs particulièrement à l’oeil durant la rencontre et ce qu’il a vu n’était pas à son goût.

« A chaque fois que Brassier avait le ballon, c’était incroyable »

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain a relayé les réactions de Roberto De Zerbi à la performance de Lilian Brassier contre Auxerre. Le journaliste RMC a alors fait savoir : « J’ai fait une fixation sur Roberto De Zerbi. A chaque fois que Brassier avait le ballon, c’était incroyable. De Zerbi se retournait vers le staff en disant : « Vous avez vu… ». Il estime que Brassier, quand il a le ballon, ne joue pas assez vite. Regardez à l’entrée de Kondogbia, il a essayé d’imposer un rythme différent ».

« Il devenait fou »

« De Zerbi est tellement dans le détail que à chaque prise de balle de Brassier, il devenait fou », a ensuite conclu Florent Germain. Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire a lui ajouté sur le cas Lilian Brassier : « On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent ».