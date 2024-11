Révélation surprise, Sampaoli discute avec l’OM !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, l’histoire ne s’est pas vraiment terminée le 1er juillet 2022 avec l’annonce de son départ. En effet, le coach argentin échangerait toujours régulièrement avec le président du club phocéen Pablo Longoria. De plus, Sampaoli serait un suiveur assidu des matchs de l’Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi.

Jorge Sampaoli est de retour aux affaires. Depuis son départ de son plein gré de l’OM à l’été 2022, l’Argentin avait connu deux brèves aventures au FC Séville et à Flamengo. Sans club depuis septembre 2023, Sampaoli a mis un terme à son année sabbatique lundi soir en devenant le nouvel entraîneur du Stade Rennais et le restera jusqu’en juin 2026 si son contrat est respecté.

L’OM a brisé le rêve d’une de ses légendes ? https://t.co/GBKFh1Xrpd pic.twitter.com/saFh1nzxF1 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Jorge Sampaoli parle régulièrement avec Pablo Longoria ?

Avant de donner son aval à la direction rennaise, Jorge Sampaoli aurait été approché par l’Ajax Amsterdam au cours de l’automne 2023 puis par le Genoa en octobre dernier. Le principal intéressé les a toujours repoussé, privilégiant un retour en France, pays qu’il affectionne tout particulièrement d’après L’Équipe. D’ailleurs, il n’aurait pas manqué un match de l’OM depuis son départ et échangerait tous les deux voire trois mois avec son ancien président Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli a pris par surprise son entourage

D’ailleurs, L’Équipe explique dans ses colonnes que Jorge Sampaoli suivait avec passion les matchs de Roberto De Zerbi, avant même qu’il débarque à l’OM, lorsqu’il officiait à Brighton. La version moderne du poste d’entraîneur prônée plaît tout particulièrement à Sampaoli. L’Argentin a signé à Rennes pour honorer son souhait de revenir en France, ce qui avait surpris son entourage.