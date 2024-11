Mbappé accusé de viol : Elles ont toutes «un peu peur» en Suède ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà absent du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait défrayé la chronique pour son voyage en Suède. Une virée à Suède qui vaut aujourd’hui aujourd’hui à la star du Real Madrid d’être accusée de viol. La question est alors de savoir ce qui est arrivée durant ces soirées avec le Français. Les témoignages se font rares et pour cause, il existerait une certaine peur à parler du côté de la Suède.

Depuis le voyage de Kylian Mbappé en Suède et l’affaire qui a éclaté par la suite, chacun veut en savoir plus sur ce qui est réellement arrivé. Mais voilà que les nouveaux éléments se font rares. Récemment, Aftonbladet avait pourtant réussi à obtenir le témoignage d’une fille qui a participé à une soirée avec Mbappé. Maja, dont le nom a été changé, expliquait alors : « Je ne connais pas Kylian, mais l’image que j’ai eue de lui, c’est qu’il était toujours très calme, humble, bien élevé et surveillé à tout moment. Son équipe le surveillait en permanence. C’est l’image que j’en ai, et s’il s’agit de fausses accusations, je suis vraiment désolé pour lui, mais encore une fois, si c’est vraiment arrivé, c’est très grave ».

« Beaucoup de filles impliquées se sont aussi senties mal à l’aise »

« Je comprends que les gens haussent les sourcils. Cela n’a pas l’air très sympa quand il s’agit d’une fête avec deux gars et une vingtaine de filles. Mais ce n’est pas comme on l’a parfois dépeint : les filles sont alignées et les hommes choisissent celle qu’ils veulent, ce serait grotesque. (…) Beaucoup de filles étaient nerveuses parce que c’était lui. (…) Beaucoup de filles impliquées se sont aussi senties mal à l’aise, et c’est vraiment, vraiment horrible si quelque chose s’est vraiment passé », avait ensuite confié cette Maja.

« J’ai l’impression que tout le monde a un peu peur »

Mais pourquoi n’a-t-on pas plus de témoignages à propos des soirées de Kylian Mbappé en Suède ? Pour 20 Minutes, Johanna Franden, journaliste pour Aftonbladet, a expliqué à ce propos : « On a obtenu le témoignage d’une des filles présentes à la soirée mais les autres ne veulent pas parler. J’ai l’impression que tout le monde a un peu peur car tu ne sais pas ce que tu risques à accuser une star comme ça, bardée d’avocats. C’est un dossier tellement sensible que tout le monde est très prudent. C’est souvent le cas dans les affaires de viol, mais encore plus si on parle d’un joueur de la notoriété de Mbappé ».