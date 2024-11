Mbappé - Vinicius Jr : Un malaise éclate au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Star incontestée au PSG, Kylian Mbappé a démarré un nouveau chapitre de sa carrière cet été en signant au Real Madrid. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour l’international français, qui est finalement dans l’ombre de Vinicius Jr depuis le début de saison. Et cela aurait plongé l’attaquant de 25 ans dans un certain mal-être.

Kylian Mbappé a changé d’environnement cet été. Star incontestée à la tête du projet du PSG, le natif de Bondy a décidé de rejoindre le Real Madrid. Le champion du monde 2018 réalisait ainsi l’un de ses plus grands rêves en signant chez les Merengue. Mais son début de saison se veut plutôt laborieux, étant donné qu'il n’évolue pas à son meilleur niveau.

Vinicius Jr à l'origine des galères de Mbappé ?

Le Real Madrid chercherait ainsi la source du problème. Et comme le rapporte MARCA, il résiderait dans un certain malaise provoqué... par Vinicius Jr ! Kylian Mbappé serait déstabilisé par le fait de ne pas être le meilleur buteur du club puisqu’il l’a presque toujours été au PSG. L’attaquant de 25 ans n’est pas non plus la seule star de l’équipe, ce qui le placerait dans une situation inhabituelle. Vinicius Jr, meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 12 réalisations, ferait de l’ombre à Kylian Mbappé. Et cela l’aurait plongé dans un certain mal-être.

Le Real Madrid cherche encore une solution

L’international brésilien, de son côté, chercherait seulement à obtenir les meilleurs résultats possibles avec son équipe. Après avoir vu le Ballon d’Or 2024 lui filer entre les doigts, Vinicius Jr avait annoncé qu’il allait redoubler d’efforts. L’ailier de 24 ans fait de son mieux pour redresser la barre au Real Madrid. Il a rassuré tout le monde avec son triplé contre Osasuna samedi dernier (4-0). Kylian Mbappé, lui, ne parvient pas à sortir la tête de l’eau pour le moment et vivrait en plein malaise au sein de la Casa Blanca. À voir si Carlo Ancelotti trouvera la solution pour mettre un terme au calvaire de l’ancien du PSG après la trêve internationale.