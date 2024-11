Real Madrid : Mbappé de retour à Paris, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Non-convoqué en équipe de France pour le rassemblement de novembre, Kylian Mbappé aura un peu de temps libre avant le prochain match du Real Madrid. Le natif de Bondy a alors profité de ce week-end pour revenir à Paris et retrouver certains de ses anciens coéquipiers au PSG. Les raisons de sa venue ont d’ailleurs été dévoilées.

Kylian Mbappé aura un peu de temps libre au cours des prochains jours. Le natif de Bondy n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre de l’équipe de France. De ce fait, l’attaquant de 25 ans ne jouera pas avant le 24 novembre, date à laquelle le Real Madrid affrontera Leganés en championnat.

Mbappé retrouve Hakimi et Tenas à Paris

Kylian Mbappé a alors profité de ce week-end pour revenir sur Paris. Le champion du monde 2018 s’est affiché grand sourire aux lèvres en compagnie d’Achraf Hakimi et Arnau Tenas, ses anciens coéquipiers au PSG. Le joueur du Real Madrid a visiblement joué au padel et à la console avec eux. Les raisons de sa venue dans la capitale ont d’ailleurs été dévoilées.

Les raisons de son retour dévoilées !

Comme le rapporte Le Parisien, Kylian Mbappé est remonté sur Paris pour prendre du bon temps. La star du Real Madrid voulait penser à autre chose qu’à son début de saison plutôt délicat avec les Merengue. L’attaquant de 25 ans voulait se ressourcer et se changer les idées. Désormais, Kylian Mbappé va devoir se remettre au travail. Le Real Madrid en attend beaucoup plus de lui, et il en est bien conscient. À suivre...