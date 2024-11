Real Madrid : Mbappé tombe dans une dépression ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une nouvelle fois passé au travers. Et ce, quand bien même le club merengue ait facilement disposé d’Osasuna samedi après-midi (4-0). Le numéro 9 du Real Madrid est resté muet et semble traîner son spleen selon un proche. Un constat que l’ancien madrilène Guti a dressé à la télévision espagnole.

Le Real Madrid s’est baladé samedi dernier à l’occasion de la réception d’Osasuna. Au Santiago Bernabeu, les joueurs de Carlo Ancelotti ont renoué avec la victoire après deux défaites de rang contre l’AC Milan (3-1) et le rival historique qu’est le FC Barcelone (4-0). Le triplé de Vinicius Jr et le premier but de la saison de Jude Bellingham ont permis aux Merengue de refaire leur retard sur le Barça au classement de la Liga.

Kylian Mbappé toujours en manque d’inspiration

Néanmoins, une fois de plus, Kylian Mbappé est resté muet sur la ligne des statistiques. Le numéro 9 du Real Madrid a tenté des choses de par ses déplacements et son attitude, mais n’est pas parvenu à se montrer décisif dans un match où tout était réuni pour le faire marquer. D’ailleurs, Carlo Ancelotti avait même fait passer une consigne en seconde période pour que Mbappé soit décalé au poste d’ailier gauche, sa position préférentielle, mais Vinicius Jr a fini par marquer un nouveau but à sa place en tant qu’avant-centre. Rien ne sourit à Kylian Mbappé statistiquement parlant et il se pourrait qu’il y est un problème profond.

«Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois»

C’est en effet l’avis de Guti. L’ancien joueur du Real Madrid est devenu consultant pour El Chiringuito. Au cours de l’émission de lundi soir, Guti a évoqué un certain mal-être chez Kylian Mbappé. « Il essaie, mais je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui ». Un proche du capitaine de l’équipe de France a confirmé cette hypothèse pour L’Équipe. « Appelez ça comme vous voulez, mais Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes ».