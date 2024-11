Real Madrid : Un transfert à 130M€ pour régaler Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Real Madrid connaît un début de saison délicat malgré la signature de Kylian Mbappé l'été dernier, la solution pourrait de nouveau passer par un gros transfert. En effet, la presse espagnole révèle que le club merengue fait de Florian Wirtz sa grande priorité pour le futur mercato. Un transfert estimée à 130M€.

Après une saison exceptionnelle couronnée par le doublé Liga-Ligue des champions, le Real Madrid pensait encore être plus fort cette saison avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Une signature majeure qui provoque pourtant plus de problèmes que de solutions. Et pour y remédier, le Real Madrid pourrait de nouveau sortir le chéquier.

Wirtz, la priorité du Real Madrid ?

Ainsi, selon les informations de AS, le Real Madrid a fait de Florian Wirtz sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, l'international allemand plait beaucoup à la direction merengue qui serait disposée à lâcher une grosse somme pour son transfert.

Un transfert estimé à 130M€

Et cela tombe bien que le Bayer Leverkusen ne fera aucun cadeau pour le transfert de Florian Wirtz dont le contrat court jusqu'en 2027. Il faudra ainsi débourser 130M€ pour recruter l'international allemand. Mais comme avec Jude Bellingham, le Real Madrid est capable de s'offrir une folie par mercato.