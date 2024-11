Mercato - OM : Il menace de claquer la porte !

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi n’a pas encore atteint la douzaine de matchs à la tête de l'OM qu'il est déjà à bout ! Après deux revers cinglants au Vélodrome, d'abord face au PSG (3-0) puis contre l’AJ Auxerre (3-1), l’entraîneur italien a pris la parole en conférence de presse vendredi soir pour exprimer sa volonté d’assumer ses responsabilités. S’il venait à percevoir que ses choix sont à l’origine des difficultés de l’équipe, De Zerbi a déclaré qu’il n’hésiterait pas à proposer sa démission aux dirigeants du club.

L'OM traverse une véritable zone de turbulences. Une série de résultats décevants s'est enclenchée avec une défaite amère à Strasbourg (1-0), suivie d’un match nul à domicile face à Angers (1-1). Les supporters espéraient une réaction, mais c'est tout le contraire qui s'est produit : deux défaites marquantes ont secoué l'Orange Vélodrome. Le premier coup de massue est venu lors du très attendu Classique contre le PSG. Les Marseillais ont essuyé un sévère 3-0, un score lourd de sens dans cette rivalité historique. Mais la véritable alarme a retenti vendredi soir, quand l’AJ Auxerre, pourtant promu, est reparti avec une victoire 3-1 sur la pelouse phocéenne. Dans la tourmente, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, ne se cache pas : si son départ peut changer la donne, il est prêt à céder sa place.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

L'énorme coup de pression de De Zerbi

« Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire », a lâché Roberto De Zerbi en conférence de presse. Samir Nasri pense que l'entraineur italien pourrait poser sa démission.

«Il est capable de claquer la porte»

« De Zerbi ? C'est un entraineur latin, avec ses qualités et ses défauts. Il est impulsif et très proche de ses joueurs. C'est un entraineur entier. Si De Zerbi est capable de quitter l'OM ? Bielsa l'a bien fait, Sampaoli l'a fait à un jour de la reprise. Ils sont comme ça. De Zerbi était vraiment tombé amoureux du Vélodrome et il a vraiment voulu entrainer à Marseille, et je pense vraiment que s'il se sent pas capable d'assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte », a-t-il indiqué au micro de Canal+. Affaire à suivre...