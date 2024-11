Mercato : Griezmann a choisi sa prochaine destination !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quelques semaines après avoir annoncé sa retraite internationale, Antoine Griezmann pourrait quitter l'Atlético de Madrid prochainement. Le joueur français, qui a rejoint le club en 2014, se rapprocherait sérieusement de la MLS. Sous contrat jusqu'en 2026, il ne portera plus les couleurs de l'Atlético la saison prochaine.

Auteur d'un début de saison plutôt convaincant à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a 33 ans et visiblement, il rêve de contrées lointaines. L'attaquant français devrait quitter son club à la fin de la saison, comme le rapporte Marca. Et c'est aux Etats-Unis que la fin de sa carrière pourrait s'écrire.

Griezmann en MLS dès janvier ?

Le quotidien sportif espagnol révèle qu'Antoine Griezmann est en train de vivre sa dernière saison avec le club madrilène. Le joueur français devrait rejoindre la MLS l'année prochaine sans pour autant citer le nom d'une franchise. Si la tendance à un départ en fin de saison est plus probable, la possibilité d'un départ en janvier pour commencer la nouvelle saison en mars là-bas est évoquée.

Griezmann attiré par la culture américaine

Un départ de l'Atlético de Madrid à la fin de la saison est une surprise pour Antoine Griezmann mais la destination ne l'est pas tellement. En effet, l'attaquant a déjà prouvé qu'il était fan de la culture américaine, de la NBA ou de la NFL et il pourrait bien retrouver des noms très connus aux Etats-Unis, comme Olivier Giroud et Hugo Lloris... Reste à savoir dans quelle franchise il signera.