Son cauchemar relancé après l’OM ?

Après avoir écarté Julien Stéphan, Rennes s’apprête à nommer un nouvel entraîneur. Celui-ci est bien connu de la Ligue 1 puisque c’est Jorge Sampaoli qui va arriver sur le banc du club breton. Ancien entraîneur de l’OM, l’Argentin va d’ailleurs retrouver Steve Mandanda du côté de Rennes. Mais pour le gardien français, cela pourrait ne pas forcément être une bonne nouvelle…

Entraîneur de l’OM lors de la saison 2021-2022, Jorge Sampaoli avait fini par claquer la porte du club phocéen. Passé ensuite sur les bancs du FC Séville et de Flamengo, l’Argentin s’apprête à retrouver la Ligue 1. En effet, très prochainement, Rennes devrait officialiser la nomination de Sampaoli comme nouvel entraîneur, lui qui viendra ainsi remplacer Julien Stéphan, écarté ces derniers jours.

Quid de Mandanda à Rennes ?

Ayant assisté à la défaite de Rennes ce dimanche contre Toulouse, Jorge Sampaoli aura la lourde tâche de relancer le club breton. Comptera-t-il pour cela sur Steve Mandanda ? A l’OM, l’Argentin avait décidé de se passer de la légende phocéen, lui préférant Pau Lopez. Les deux hommes vont désormais se retrouver à Rennes et La Provence s’interroge ainsi sur ce qui attend Mandanda en Bretagne avec cette arrivée de Sampaoli sur le banc de touche.

Nasri adjoint de Sampaoli ? « Ça relève du fantasme »

D’ailleurs, en ce qui concerne l’arrivée de Jorge Sampaoli à Rennes, Samir Nasri a tenu à mettre les choses au point. Annoncé comme son possible adjoint en Bretagne, l’ancien joueur de l’OM a assuré le plateau du CFC ce dimanche : « Ça relève du fantasme et de la fake news. Je n'ai pas eu le coach au téléphone. Je l'ai eu il y a une semaine, mais ça n'avait rien à voir. On a pris des nouvelles de nos familles respectives. Après jeudi après-midi, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages et de coups de fil, dont certains de mes collègues à Canal + avec qui j'étais là mardi et mercredi, pour me demander si j'allais aller à Rennes. J'ai répondu : "qu'est ce que vous me racontez ?". On a des liens, mais je ne suis pas entraineur ».