Le PSG reçoit une grande réponse pour le prochain mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté par le PSG durant le dernier mercato estival, Gabriel Moscardo n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le Stade de Reims. Une situation qui n’a pas échappé au club de la capitale. Ainsi, dernièrement, il était question d’une possible rupture du prêt du milieu de terrain brésilien. Entraîneur de Reims, Luka Elsner a été interrogé sur ce sujet, faisant alors le point sur le cas Moscardo.

Recruté par le PSG en janvier dernier, Gabriel Moscardo n’avait finalement rejoint la capitale française que cet été. Le Brésilien n’aura alors fait qu’un bref passage à Paris puisqu’il a rapidement été prêté. A défaut d’avoir du temps de jeu avec Luis Enrique, Moscardo a été cédé, posant ses valises au Stade de Reims. Le fait est que le joueur qui appartient au PSG ne joue pas sous les ordres de Luka Elsner. Qu’en sera-t-il alors de l’avenir du joueur de 19 ans ? Face à la situation actuelle, le PSG réfléchirait notamment à la possibilité de rompre son accord avec Reims.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir fait vraiment de préparation »

Dans des propos rapportés par L’Union, Luka Elsner s’est exprimé sur la situation actuelle de Gabriel Moscardo. L’entraîneur du Stade de Reims a alors fait savoir : « De manière générale, il est juste dans la lignée des joueurs avec profil comme celui de Valentin Atangana, ou Amadou Koné. Il est dans cette concurrence-là. Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir fait vraiment de préparation, et il y a aussi un côté adaptation à la Ligue 1, à l’intensité des duels et de l’espace disponible. Il le sait, on en parle souvent, on essaye de progresser sur ça et il fait beaucoup d’efforts pour y arriver ».

« A partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s’en privera pas »

Il a ensuite ajouté sur le joueur actuellement prêté par le PSG : « Même s’il n’est pas encore apparu, il représente aujourd’hui une ressource pour le club (…) Il évolue, et on espère rapidement pouvoir le mettre en situation de montrer toute l’étendue de son talent. Ça reste un jeune joueur, avec un profil particulier. Valentin a vraiment livré des performances de haut niveau et ça a pu limiter son espace d’expression. Mais ça viendra. Je ne suis pas dans la gestion des contrats mais ce que je sais, c’est que l’on a besoin de toutes nos ressources, et qu’à partir du moment où il sera en situation de nous aider, on ne s’en privera pas. La clé, c’est que l’on puisse communiquer correctement et que l’on avance ensemble. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça ».