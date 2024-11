Mercato : Cet ancien du PSG veut recruter deux joueurs de Luis Enrique

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du PSG, Thiago Motta dirige actuellement l'équipe première de la Juventus Turin. Selon la presse italienne, le coach de 42 ans voudrait s'offrir deux joueurs de Luis Enrique en 2025. En effet, les Bianconeri souhaiteraient recruter à la fois Milan Skriniar et Gonçalo Ramos, engagés jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG.

Thiago Motta a fait le plus grand bonheur du PSG, que ce soit en foulant la pelouse au Parc des Princes ou en étant assis sur le banc parisien. En effet, l'ancien milieu de terrain sentinelle a terminé sa carrière de joueur sous les couleurs rouge et bleu, avant de devenir le coach de l'équipe U19 francilienne. Et alors qu'il officie désormais à la Juventus, Thiago Motta voudrait se tourner vers le PSG pour renforcer son effectif.

La Juventus s'intéresse à Skriniar

Selon les informations de Sport Mediaset, la Juventus de Thiago Motta serait intéressé par deux pensionnaires du PSG : Milan Skriniar et Gonçalo Ramos. Les deux hommes étant engagés jusqu'au 30 juin 2028.

Ramos est aussi dans le viseur de la Juve

Si Milan Skriniar n'est plus en odeur de sainteté au PSG, Gonçalo Ramos est attendu avec impatience à Paris. Blessé depuis la première journée de Ligue 1, le Portugais fera le plus grand bien à l'équipe menée par Luis Enrique à son retour. Le PSG ayant de grosses difficultés à marquer en Ligue des Champions. Malgré tout, à en croire Sport Mediaset, la Juventus pourrait boucler le prêt avec option d'achat de Gonçalo Ramos au mois de janvier.