Mercato : Le PSG va annoncer trois signatures !

Auteur d’un bon début de saison en championnat du moins, le PSG pourrait se laisser tenter par quelques recrues lors du mercato hivernal. En attendant, les dirigeants parisiens cherchent à prolonger plusieurs de leurs éléments clés. Et à en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport, trois joueurs majeurs sont tout proches de prolonger à Paris.

Au cours des prochaines semaines, le PSG pourrait annoncer de nombreuses signatures. En effet, cela fait quelque temps que le club de la capitale envisage sérieusement de prolonger plusieurs éléments. Si Luis Enrique et Luis Campos devraient également continuer l’aventure à Paris, c’est également le cas de plusieurs joueurs.

Le PSG veut prolonger certains joueurs

Ces dernières semaines, plusieurs médias ont ainsi évoqué des prolongations à venir concernant Vitinha, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, ou encore pour Nuno Mendes en plus de l’entraîneur et du conseiller sportif du PSG. Mais Paris se veut également très attentif à ses jeunes joueurs issus du centre de formation, alors que la saison précédente, ce sont Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Yoram Zague qui avaient tous trois signé un nouveau bail.

C’est acté pour Nuno Mendes, Achraf Hakimi, et Ibrahim Mbaye

Ce dimanche après-midi, RMC Sport a lâché de grandes révélations concernant les possibles prolongations de certains joueurs du PSG. Considéré comme l’un des Titis Parisiens les plus prometteurs, Ibrahim Mbaye (né en 2008) va prolonger, tout comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Trois signatures importantes pour Paris donc...