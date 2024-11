Mercato - OM : Adrien Rabiot prêt à prêt une décision fracassante ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti de la Juventus au terme de son contrat, Adrien Rabiot a mis énormément de temps avant de retrouver un club. Le voilà désormais à l’OM, où il s’est engagé bien après la clôture du mercato. Si certains voient en cette signature un choix par défaut, Miralem Pjanic assure le contraire, expliquant que Rabiot aurait pu également faire un choix radical pour sa carrière.

A 29 ans, Adrien Rabiot est désormais un joueur de l’OM. Après 5 saisons à la Juventus, l’international français a décidé de faire son grand retour en Ligue 1. Libre, il avait l’embarras du choix pour décider de son nouveau club. Il en aura fallu pour que ça se décante, mais Rabiot a donc fini par signer pour deux saisons avec l’OM.

« S’il n’avait pas été convaincu par le projet, il n’aurait jamais signé à l’OM »

Ayant connu Adrien Rabiot à la Juventus, Miralem Pjanic est revenu sur le choix de carrière du Français. Et pour 1899 L’Hebdo, le Bosnien l’assure : Rabiot aurait pu ne pas signer dans un club jusqu’en janvier. « Adri a joué dans des grands clubs et il vient de signer dans un club ambitieux. Je peux vous assurer que s’il n’avait pas été convaincu par le projet, les paroles de Mehdi (Benatia), il n’aurait jamais signé à l’OM. Il aurait encore attendu et ça ne lui aurait pas fait peur. Quitte à patienter jusqu’au mercato de janvier pour choisir la meilleure option », a annoncé Pjanic.

« Les discours de Mehdi, du président, du coach ont pesé dans la balance »

Il a ensuite poursuivi concernant Adrien Rabiot : « Sauf que la meilleure option cette saison, c’était l’OM. Les discours de Mehdi, du président, du coach ont pesé dans la balance, c’est une évidence, mais une fois que tu rejoins un club comme l’OM, une ville comme Marseille, tu ne peux qu’être heureux de jouer dans un tel environnement, au-delà de la compétitivité de l’équipe ».