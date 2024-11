Mercato : L’annonce de l’OM pour l’avenir de De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la claque reçue contre le PSG, l’OM avait relevé la tête en s’imposant contre le FC Nantes. Le club phocéen est toutefois rapidement retombé. En effet, vendredi soir, l’AJ Auxerre s’est offert l’équipe de Roberto De Zerbi au Vélodrome (1-3). Suite à ce revers, l’entraîneur de l’OM a lâché une bombe, évoquant un possible départ. De quoi faire réagir au sein de l’écurie marseillaise.

Quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi met déjà la possibilité d’un départ sur la table. Malgré un contrat de 3 ans, l’Italien a lâché vendredi après avoir perdu contre l’AJ Auxerre : « Vous savez, j'en ai parlé avec Mehdi Benatia, j'en ai parlé aussi avec Pablo Longoria. Moi, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont. Et si le problème, c'est moi, eh bien moi je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Aucun problème. Moi, je n'ai pas envie de faire des excuses, de raconter des bêtises. Moi, je suis là pour dire la vérité. C'est tout ce que je sais faire ».

Une décision de De Zerbi le plombe à l'OM ? https://t.co/c7d4Wt1GU9 pic.twitter.com/olWtpsS3J6 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« On a confiance en lui comme au premier jour »

Quid alors de l’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM ? Pour La Provence, un proche de l’Italien a assuré qu’il n’avait pas prévu de faire ses valises dans l’immédiat. De plus, au sein du club phocéen, on a encore et toujours confiance en De Zerbi. « Il est ici pour trois ans, on a confiance en lui comme au premier jour », fait savoir un haut gradé à l’OM.

« Il va trouver, on ne s’en fait pas »

De même, à Marseille, on explique également concernant De Zerbi : « Il faut garder la lucidité, c’est un entraîneur de très haut niveau, l’un des meilleurs en Europe. Peut-être qu’il doit changer quelque chose, il est payé pour ça, mais il va trouver, on ne s’en fait pas ». Le quotidien régional précise par ailleurs que du côté de l’OM, on soulignerait la difficulté de l’effectif, largement chamboulé durant l’intersaison, de décoder ce que demande Roberto De Zerbi.