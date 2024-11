Mercato : Signature polémique au PSG ?

Arnaud De Kanel

En charge du sportif au PSG, Luis Campos semble diviser les opinions, que ce soit dans les couloirs du Parc des Princes ou auprès des observateurs du monde du football. En effet, chaque rumeur autour d’une possible prolongation de son contrat suscite aussitôt des réactions contrastées. Et pourtant, il devrait bel et bien prolonger.

Après avoir signé des réussites retentissantes à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos a été recruté par le PSG avec la mission d’élever le club à un niveau supérieur. Toutefois, malgré l’attente immense autour de son arrivée, l’impact de son travail tarde à se manifester sur le terrain. Les déceptions s'accumulent, à l’image de Milan Skriniar, tandis que les véritables succès se font attendre. Curieusement, ce bilan mitigé ne semble pas ébranler la confiance des dirigeants parisiens, qui continuent d’afficher leur soutien au Portugais et qui pourraient bientôt le prolonger.

Campos bien parti pour prolonger

Selon plusieurs sources, Luis Campos devrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines. Il peut notamment compter sur le soutien de Luis Enrique. « Avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on se téléphone. J’ai commencé ce projet avec Luis Campos. C’est avec lui que j’ai fait mon entretien en arrivant. On ne sait pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais très clairement j’aimerais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et toute son équipe et ça, je n’ai aucun doute là-dessus », a déclaré l'entraineur du PSG. Mais la probable prolongation de Campos divise.

«Je ne vois pas pourquoi Luis Campos devrait être prolongé»

« C'est immérité par rapport à son bilan sportif. Hormis deux ou trois exceptions, et heureusement quand tu as dépensé autant, il y a très peu de satisfactions dans son recrutement. Déjà, il a ramené Christophe Galtier, ç'a été un désastre. Ekitike, Ugarte, Soler, Mukiele, Skriniar, Renato Sanches... tous ces mecs-là sont arrivés sous Luis Campos. Alors il y a eu Barcola, très belle pioche de sa part, les plus optimistes parleront de Lee Kang-In. Derrière, tu as Pacho qui est plutôt bon, Joao Neves vient d'arriver donc on va attendre. Mais quand tu as dépensé 600 ou 700M€, plus un coach qui est arrivé qui n'a rien apporté au PSG et qui a ralenti le projet, je ne vois pas pourquoi Luis Campos devrait être prolongé (...) C'est par défaut ! », a pesté Walid Acherchour sur les ondes de RMC. Cette signature risque donc de faire polémique tant elle ne fait pas l'unanimité.