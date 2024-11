Mercato : Le Real Madrid le veut, une offre est partie

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est très intéressé par Alphonso Davies. Le Canadien pourrait devenir un joueur du club espagnol l’été prochain, lorsqu’il sera libre de tout contrat. Le Bayern Munich veut absolument éviter cela et tente donc de prolonger son défenseur. Une nouvelle offre aurait d’ailleurs été faite au joueur de 24 ans.

Dernièrement, le Real Madrid a réalisé une très belle opération sur le marché des transferts. Le club de la capitale espagnole a mis la main sur Kylian Mbappé gratuitement, car ce dernier était en fin de contrat au PSG. Un transfert à coup zéro qui a donné des idées aux dirigeants madrilènes.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le Real Madrid veut récupérer Davies gratuitement

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait déjà identifié le prochain joueur qui pourrait arriver gratuitement en Espagne. Les dirigeants madrilènes seraient très intéressés par Alphonso Davies, qui sera en fin de contrat au Bayern Munich l’été prochain. Pour le moment, le Canadien n’a pas souhaité prolonger son aventure avec la formation de Bundesliga, malgré plusieurs offres.

Le Bayern Munich a fait une nouvelle offre à Davies

Selon les informations de Bild, le Bayern Munich ne se laisserait pas faire et serait bien décidé à garder Alphonso Davies quelques saisons de plus. Le club allemand aurait donc fait une nouvelle offre de prolongation au Canadien, mais rien ne dit s’il y a déjà répondu ou non. Quoi qu’on en dise, la guerre entre les dirigeants bavarois et le Real Madrid est bien partie pour durer encore longtemps.