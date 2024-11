Mercato : Adrien Rabiot a recalé le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM aujourd’hui, Adrien Rabiot avait précédemment porté le maillot du PSG. En effet, le milieu de terrain a évolué avec le club de la capitale de 2010 à 2019. Le fait est que Rabiot aurait pu arriver encore plus tôt à Paris. En effet, dès 2008, le club de la capitale était à l’affût, mais c’était sans compter sur Manchester City.

Pour Adrien Rabiot, tout a commencé chez les professionnels sous le maillot du PSG. Révélé avec le club de la capitale, le milieu de terrain est issu comme de nombreux talents du centre de formation parisien. C’est en 2010 qu’il l’a d’ailleurs rejoint, après notamment un passage compliqué à Manchester City. Rabiot avait pourtant opté pour les Citizens plutôt que le PSG en 2008.

« On l’avait repéré en U13 »

Avant de recruter Adrien Rabiot, le PSG avait donc connu un premier échec. Pour 1899 L’Hebdo, une source au sein du centre de formation parisien a d’ailleurs expliqué : « On l’avait repéré en U13 et on souhaitait le faire entrer dans notre pôle pré-formation. On sentait qu’il allait se développer ».

« On pensait alors qu’il va rentrer au PSG, mais à l’été, il part à City »

« A la fin de cette saison-là, il passe les concours à Clairefontaine pour intégrer l’INF, il est sur la liste des remplaçants. On pensait alors qu’il va rentrer au PSG, mais à l’été, il part à City. Il avait le choix, il n’y a eu aucun litige entre nous », a ajouté cette source à propos d’Adrien Rabiot.