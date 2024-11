PSG : Les deux prochains transferts déjà connus ?

Arnaud De Kanel

Le marché des transferts rouvrira ses portes en janvier et il pourrait marquer un tournant stratégique pour le PSG, en quête de renforts et d’ajustements pour la seconde partie de la saison. Parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises, deux noms reviennent avec insistance : Milan Skriniar et Randal Kolo Muani.

A l'approche de la fenêtre hivernale des transferts, le PSG semble prêt à se montrer ambitieux. D’après les informations révélées par L’Équipe, le club de la capitale pourrait envisager de renforcer certains postes-clés. Le mercato de janvier ne devrait cependant pas se limiter à l’arrivée de nouvelles recrues. Le PSG pourrait aussi concentrer ses efforts sur la gestion de son effectif, avec un volet « départs » qui s’annonce conséquent. Certains joueurs en manque de temps de jeu pourraient être invités à trouver une porte de sortie, permettant ainsi au club de dégager des fonds et d’alléger sa masse salariale. Avec une deuxième partie de saison décisive en perspective, le PSG semble vouloir ajuster les pièces de son puzzle pour optimiser ses chances de succès sur tous les fronts.

Transferts inévitables pour Skriniar et Kolo Muani ?

Le PSG semble bien décidé à alléger ses rangs sous l’impulsion de Luis Enrique. Plusieurs joueurs, désormais jugés non essentiels par l’entraîneur espagnol, pourraient ainsi quitter le club dans les prochaines semaines. Parmi eux, le défenseur Milan Skriniar, 29 ans, et l’attaquant tricolore Randal Kolo Muani, 25 ans, apparaissent en tête de liste. Leur temps de jeu a fondu comme neige au soleil depuis le début de la saison, une situation qui pousse le club à envisager sérieusement des prêts pour les deux joueurs. Alors que le mercato approche, leur avenir au Parc des Princes s’écrit en pointillés

La Premier League pour RKM, l'Italie pour Skriniar ?

Malgré un faible rendement avec le PSG, Randal Kolo Muani intéresserait des formations de Premier League. De son côté, Milan Skriniar pourrait rebondir du côté de la Serie A. En effet, la Juventus serait déjà venue aux renseignements afin de l'attirer dès cet hiver.