PSG : Luis Enrique se lâche sur le dossier sensible du moment

Critiqué pour son inefficacité devant le but, le PSG a répondu de la meilleure des manières en inscrivant quatre buts sur la pelouse d'Angers ce samedi soir (2-4). Mais d'autres répondront que l'adversité n'était pas au niveau de l'Atlético ou d'une autre club de Ligue des champions. En conférence de presse, Luis Enrique estime, de son côté, que cette problématique est passagère.

Le PSG s’éclate sur un terrain un peu moins pentu qu’en Ligue des champions. Face à Angers, le club parisien a retrouvé ce qui lui fait défaut sur la scène européenne, à savoir une efficacité redoutable. En Ligue 1, le niveau permet encore aux attaquants de se mettre en valeur. Il n’y a qu’à observer les nombreuses différences faites balle au pied par Bradley Barcola, auteur d’un doublé, où l’importante activité de Marco Asensio. Mais lorsque le niveau monte, les joueurs ont souvent la tête sous l’eau, ce qui fait dire à certains que le PSG doit recruter, urgemment, un numéro 9 en janvier prochain.

Luis Enrique garde confiance en ses joueurs

Interrogé sur les deux visages du PSG, Luis Enrique garde confiance en ses attaquants. « Par exemple, Brest et Monaco jouent en Ligue des Champions, n’est-ce pas ? Ils ont marqué bien plus de buts que nous dans une compétition qui se joue sur une période plus courte. Il est évident que cela se passe très bien pour Brest et Monaco, et j’en suis d’autant plus content parce que cela permet à tout le monde de voir que le niveau du championnat français est très élevé. Mais cela arrive parfois en football, de manière générale. De notre côté, nous tentons de changer les choses. Nous allons les changer, j’en suis sûr, parce que la qualité des joueurs est là » a déclaré le coach du PSG en conférence de presse.

« L’équipe marquera beaucoup de buts en Ligue des Champions »

Avec Kang-In Lee, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani, Luis Enrique estime que les qualités sont présentes au PSG. « Ce n’est pas comme si nos joueurs avaient une façon de faire très différente de celle d’une quelconque autre équipe. Mais oui, je pense que l’excès de pression et de responsabilités peuvent se ressentir avant la Ligue des Champions, et peuvent avoir un impact. Mais ce ne doit pas être une excuse et je reste convaincu que l’équipe marquera beaucoup de buts en Ligue des Champions, c’est mon objectif, notamment pour les matchs à venir. Mais la qualité est là et les joueurs peuvent encore gagner en confiance. Mais (ce match contre Angers) est un bon début pour se rappeler que tout est entre nos mains » a déclaré le technicien espagnol, qui ne semble pas donner l’impression de vouloir changer grand-chose dans ce secteur.