Le PSG annonce un drame !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a remporté son match face à Angers ce samedi soir. Mais c'est un Luis Enrique profondément marqué qui est apparu en conférence de presse après le coup de sifflet final. Quelques instants plus tôt, le technicien espagnol venait d'apprendre le décès de Raquel, la femme de son adjoint Rafel Pol.

Le succès du PSG face à Angers ce samedi soir (4-2) apparaît bien dérisoire après la femme d’un membre du staff de Luis Enrique. Le coach espagnol a appris la nouvelle juste après le coup de sifflet final. Très ému, le technicien espagnol a tenu à présenter ses condoléances à Rafel Pol juste avant de débuter la conférence de presse d’après-match ce samedi soir.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Un membre du staff a perdu sa femme

« Avant de commencer, je voudrais dire qu’aujourd’hui est un jour très triste. Une personne très importante du staff a perdu sa femme. L’épouse de Rafel Pol est décédée des suites d’une longue maladie. On veut dédier cette victoire à Raquel et Rafel, évidemment à leur famille. On partage sa douleur et on leur envoie beaucoup de soutien » a confié le coach du PSG.

« C’est un moment très triste »

Face au média du PSG, Luis Enrique, au nom de tous au club, a tenu à lui dédicacer cette victoire. « Raquel ne partira jamais, elle sera toujours avec nous. C’est un moment très triste » a ajouté le coach.