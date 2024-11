PSG : Grosse surprise signée Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une désillusion européenne cette semaine, le PSG va tenter de se relancer en championnat. Sur une belle dynamique en Ligue 1, le club de la capitale se déplace ce samedi soir sur la pelouse d’Angers (21h). Pour cette rencontre face à un adversaire abordable, Luis Enrique a prévu plusieurs changements dans sa composition.

Le PSG est de retour aux affaires. Après une défaite très frustrante face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions ce mercredi soir (1-2), le club de la capitale va tenter de repartir de l’avant ce samedi soir. A l’occasion de la 11ème journée de Ligue 1, le club parisien se déplace sur la pelouse d’Angers. Un adversaire certes abordable, mais que redoute Luis Enrique.

Luis Enrique ne sous-estime pas son adversaire du soir

« Angers sait défendre, proche de ses buts. Ils savent quoi faire pour utiliser ses ailiers et son 9. Ils peuvent créer des problèmes dans la transition. On connaît l'importance de ce genre de matchs. On veut montrer la même image qu'en championnat. Cela peut nous renforcer pour les prochaines échéances. Il y aura des changements, j'ai besoin de tous les joueurs prêts », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce vendredi.

Plusieurs cadres titulaires contre Angers

Et clairement, Luis Enrique n’a pas sous-estimé son adversaire du soir. En effet, alors qu’on pouvait s’attendre à une grosse rotation, l’Espagnol a décidé d’aligner plusieurs cadres de son effectif comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, ou encore Bradley Barcola. Si Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo ou encore Milan Skriniar vont pouvoir bénéficier de temps de jeu, ce n’est pas le cas de Désiré Doué ou encore de Randal Kolo Muani...