Le PSG hausse le ton !

Après une défaite contraignante en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, le PSG est de retour aux affaires en championnat. Leader de Ligue 1, Paris se déplace ce samedi soir sur la pelouse d’Angers (21h). Un adversaire clairement à la portée des Rouge et Bleu, même si Luis Enrique se veut prudent concernant le promu angevin.

Depuis le début de saison, le PSG possède clairement deux visages. Conquérant et efficace en Ligue 1, le club de la capitale manque clairement d’adresse et de caractère en Ligue des Champions. Ainsi, c’est après une défaite très frustrante face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir (1-2) que les hommes de Luis Enrique vont rapidement reprendre du service en championnat.

Le PSG favori face à Angers

A l’occasion de la 11ème journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers ce samedi soir. Un adversaire nettement abordable pour la formation de Luis Enrique, qui devrait connaître plusieurs changements au sein de son onze de départ. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du PSG a cependant tenu à hausser le ton vis-à-vis de son adversaire ce week-end.

« On connaît l'importance de ce genre de matchs »

« Angers sait défendre, proche de ses buts. Ils savent quoi faire pour utiliser ses ailiers et son 9. Ils peuvent créer des problèmes dans la transition. On connaît l'importance de ce genre de matchs. On veut montrer la même image qu'en championnat. Cela peut nous renforcer pour les prochaines échéances. Il y aura des changements, j'ai besoin de tous les joueurs prêts », a ainsi lâché Luis Enrique.