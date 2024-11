Mercato - OM : Contacté par Benatia ? Thauvin fait une confidence

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un beau début de saison à l'Udinese, Florian Thauvin est revenu dans la lumière. Et s'il faisait son retour à l'OM ? L'ailier de 31 ans, qui a quitté le club en 2021 pour partir au Mexique, a été annoncé comme une potentielle recrue de Ligue 1 prochainement. Mais il a mis au clair ses relations avec l'OM.

Auteur d'un mercato de folie cet été, l'OM a parfaitement renversé la vapeur après une saison difficile. Pourtant le club ne dirait pas non à un retour d'un joueur qui a laissé une empreinte indélébile dans le club : Florian Thauvin. Mais le Français a révélé qu'un retour en France ne fait pas partie de ses plans, lui qui se sent bien à l'Udinese.

« Ce n’est pas d’actualité »

En passant huit saisons à l'OM, Florian Thauvin garde un grand souvenir de son expérience là-bas et reste très attaché à son club de cœur. Mais a priori, on ne le reverra jamais porter le maillot de l'équipe. « Benatia ne m’a pas contacté ? Non. On a discuté parce que Benatia avant même qu’il soit dirigeant de l’OM, on se connaissait très bien. Mais ce n’est pas d’actualité » avoue-t-il au micro de Téléfoot.

Thauvin se sent bien en Italie

Capitaine de l'Udinese, 8ème de Serie A, Florian Thauvin a réalisé un bon début de saison en inscrivant 3 buts accompagnés d'une passe décisive avant de connaître quelques problèmes musculaires. L'ancien Marseillais a confié vouloir retrouver son « meilleur niveau » avec son club.