Mercato - OM : De Zerbi a reçu un contrat d'un club légendaire

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a parlé à beaucoup d’entraîneurs. Finalement, un peu à la surprise générale, le président de l’OM a réussi à faire venir Roberto De Zerbi à Marseille. Une petite prouesse, puisque l’Italien était courtisé par de grands clubs, dont Manchester United qui lui avait proposé un gros contrat.

Après l’instabilité au poste d’entraîneur la saison dernière, l’OM était à la recherche du technicien idéal cet été. Le club phocéen a longtemps pensé à Sergio Conceição, mais c’est finalement Roberto De Zerbi qui a été l’heureux élu. Si l’Italien est aujourd’hui bel et bien à Marseille, de nombreux observateurs étaient étonnés lors de l’annonce de cette nouvelle.

De Zerbi a refusé Manchester United pour l’OM

Après ses bons résultats du côté de Brighton, Roberto De Zerbi était un entraîneur très coté sur le marché des transferts. L’Italien n’était pas seulement suivi par l’OM, mais également par Manchester United, entre autres, comme le révèle L’Équipe ce dimanche. Le coach marseillais avait d’ailleurs dévoilé des images de son possible contrat chez les Red Devils au vestiaire olympien pour les motiver lors du match face à Brest, le 17 août dernier, accompagnées du discours suivant. « Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé, un contrat de plusieurs saisons, avec le salaire que vous imaginez. Voilà où je n'ai pas été, parce que je place ma passion avant l'argent. Je suis venu à Marseille pour la passion. »

De Zerbi déjà prêt à quitter l’OM ?

Roberto De Zerbi a donc choisi l’OM finalement, mais l’histoire d’amour entre lui et le club phocéen pourrait ne pas s’éterniser. Après la défaite face à l’AJ Auxerre vendredi soir (1-3), l’Italien a notamment affirmé qu’il était prêt à quitter Marseille s’il était la cause des mauvais résultats olympiens. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire. »