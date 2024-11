Vente OM : Un énorme imprévu est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian annonce la vente prochaine de l'OM. Et le journaliste l'assure, le feuilleton n'avait pas vocation à durer aussi longtemps. Actuel président du club marseillais, Pablo Longoria n'était pas destiné à occuper ce poste, mais les discussions avec l'Arabie Saoudite s'éternisent et provoqueraient un statu-quo en interne.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt était présent au Vélodrome pour assister à la rencontre de son équipe face à l’AJ Auxerre (défaite 1-3). La présence de l’Américain a quelque chose d’illogique si l’on se réfère aux dernières déclarations de Thibaud Vézirian. Selon les dires du journalistes, McCourt s’était désintéressé de l’OM et avait entamé des discussions avec l’Arabie Saoudite. Un dossier qui serait toujours d’actualité.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Longoria fait des heures supp ?

Selon Vézirian, les dirigeants actuels ne devraient plus être en poste. Les repreneurs auraient dû se manifester il y a plusieurs mois, mais des aléas auraient bousculé les certitudes. « Longoria vice-président de la LFP, prépare-t-il l’après-OM ? C’est d’une logique implacable d’avoir le président de l’OM très haut dans les instances. C’est obligatoire que les présidents des plus grands clubs soient au plus proche de la direction de la LFP. Textor en est sorti en raison de sa défiance envers Vincent Labrune » a-t-il lâché sur Twitch.

« Ce n’était pas prévu ainsi »

Le président de l’OM est destiné à quitter son poste après la passation de pouvoir. « Donc pour Longoria, rien à voir avec une vente. D’ailleurs, vous voyez, avec la vente du Paris FC qui est annoncé de partout mais qui est effective en réalité depuis le mois de mai, on vient d’apprendre que la délégation de la famille Arnault ne va avoir ses rendez-vous DNCG que mi-novembre. Ce qui veut dire que la famille Arnault bosse, même si ce n’est pas officiel. Bref, pour revenir à Longoria, il va siéger à la LFP, il aura fait à l’OM un énorme boulot de président et de directeur sportif depuis 2021 avant de laisser un peu la main au sportif. C’est éreintant, et ce n’était pas prévu ainsi, ça n’aurait pas dû durer à ce point » a-t-il déclaré.