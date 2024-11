OM : De Zerbi lâche une bombe, une révélation tombe sur son mercato !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court vendredi soir. Après la claque infligée au Vélodrome par l'AJ Auxerre (3-1), l'entraîneur a expliqué qu'il était prêt à plier bagage si le problème venait de lui seulement trois mois après son arrivée à l'OM. D'ailleurs, De Zerbi avait échangé avec d'autres clubs. Explications.

Roberto De Zerbi ne trouve pas la recette à domicile. Cette saison, l'OM est plus en réussite à l'extérieur qu'à l'Orange Vélodrome. Et pour cause, au cours des trois derniers matchs de l'Olympique de Marseille face à son public, seul le point du match nul est à signaler face au SCO d'Angers début octobre (1-1).

De Zerbi menace déjà de quitter l'OM

Depuis, l'OM s'est lourdement incliné contre le PSG lors du Classique le 27 octobre dernier (3-0) et a une nouvelle fois été battu par le promu qu'est l'AJ Auxerre vendredi soir (3-1). Une défaite qui a considérablement marqué Roberto De Zerbi qui, alors que seulement onze matchs ont été disputés par l'Olympique de Marseille depuis le coup d'envoi de la saison, a assuré qu'il pourrait s'en aller si le problème de performances de l'équipe première était à mettre à son actif.

La vérité éclate pour Manchester United et Chelsea

Roberto De Zerbi a signé un contrat de trois ans le 29 juin dernier avec l'OM, faisant de lui le coach jusqu'à l'été 2027. Néanmoins, avant de s'installer au cœur de la cité phocéenne et de remettre en doute sa continuité, l'entraîneur italien était courtisé par Manchester United et aurait même eu des discussions avec les dirigeants des Red Devils pour prendre la place d'Erik Ten Hag selon The Athletic. Pour ce qui est de Chelsea qui recherchait un successeur )à Mauricio Pochettino, le profil de De Zerbi n'a jamais été retenu.